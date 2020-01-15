Троих амурчан осудят за совершение более 20 краж из коттеджей (видео)
В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Белогорска. По информации следствия, в марте-апреле 2019 года они совершили более 20 краж в Благовещенске, Благовещенском районе и в Белогорске.
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 3 миллиона рублей.
Уголовное дело по статье «Кража» расследовали следователи следственного отдела МО МВД России «Благовещенский». В преступлениях обвиняют жителей Белогорска 1972, 1989 и 1994 годов рождения.
«Амурчане заранее подыскивали коттеджи, в которые проникали, отжимая монтировкой пластиковые окна. Похищали ювелирные изделия, охотничье и травматическое оружие, элитный алкоголь», – сообщили в пресс-службе амурской полиции.
Чтобы задержать подозреваемых, оперуполномоченные определили участок, в районе которого могло быть совершено очередное преступление. Туда направили специальные группы патрулирования, в состав которых входили полицейские и представители Росгвардии. Расчет оперативников оказался верным – амурчане были задержаны с поличным. В ходе обысков по местам их проживания и в заброшенном строении изъята часть похищенного имущества, оно возвращено законным владельцам.
Кроме того, двоим злоумышленникам инкриминируется грабеж, а одному из них – хищение оружия, незаконное хранение оружия и умышленное уничтожение чужого имущества.
В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Обвиняемые предстанут перед судом.
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