Троих амурчан осудят за совершение более 20 краж из коттеджей (видео)

Фото: скриншот с видео УМВД России по Амурской области

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 3 миллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» расследовали следователи следственного отдела МО МВД России «Благовещенский». В преступлениях обвиняют жителей Белогорска 1972, 1989 и 1994 годов рождения.

«Амурчане заранее подыскивали коттеджи, в которые проникали, отжимая монтировкой пластиковые окна. Похищали ювелирные изделия, охотничье и травматическое оружие, элитный алкоголь», – сообщили в пресс-службе амурской полиции.

Чтобы задержать подозреваемых, оперуполномоченные определили участок, в районе которого могло быть совершено очередное преступление. Туда направили специальные группы патрулирования, в состав которых входили полицейские и представители Росгвардии. Расчет оперативников оказался верным – амурчане были задержаны с поличным. В ходе обысков по местам их проживания и в заброшенном строении изъята часть похищенного имущества, оно возвращено законным владельцам.

Кроме того, двоим злоумышленникам инкриминируется грабеж, а одному из них – хищение оружия, незаконное хранение оружия и умышленное уничтожение чужого имущества.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Обвиняемые предстанут перед судом.