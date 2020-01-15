Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 0

Троих амурчан осудят за совершение более 20 краж из коттеджей (видео)

Троих амурчан осудят за совершение более 20 краж из коттеджей (видео)
Фото: скриншот с видео УМВД России по Амурской области

В Амурской области окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Белогорска. По информации следствия, в марте-апреле 2019 года они совершили более 20 краж в Благовещенске, Благовещенском районе и в Белогорске.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 3 миллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» расследовали следователи следственного отдела МО МВД России «Благовещенский». В преступлениях обвиняют жителей Белогорска 1972, 1989 и 1994 годов рождения.

«Амурчане заранее подыскивали коттеджи, в которые проникали, отжимая монтировкой пластиковые окна. Похищали ювелирные изделия, охотничье и травматическое оружие, элитный алкоголь», – сообщили в пресс-службе амурской полиции.

Чтобы задержать подозреваемых, оперуполномоченные определили участок, в районе которого могло быть совершено очередное преступление. Туда направили специальные группы патрулирования, в состав которых входили полицейские и представители Росгвардии. Расчет оперативников оказался верным – амурчане были задержаны с поличным. В ходе обысков по местам их проживания и в заброшенном строении изъята часть похищенного имущества, оно возвращено законным владельцам.

Кроме того, двоим злоумышленникам инкриминируется грабеж, а одному из них – хищение оружия, незаконное хранение оружия и умышленное уничтожение чужого имущества.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Обвиняемые предстанут перед судом.

Просмотров всего: 746

#Белогорск #закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 2

Амурчанина оштрафовали за травлю по Whatsapp
Происшествия

Двое амурчан устроили охоту в Муравьевском заказнике
Общество

Иностранца, пытавшегося подкупить судебного пристава в Приамурье, заключили под стражу (видео)
Происшествия 1

Вынесен приговор мужчине, из-за которого в Приамурье сошли с рельсов 23 вагона
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь