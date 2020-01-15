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15января
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сегодня, 10:25 0

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос до 110 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году вырос до 110 миллиардов долларов
Фото: pixabay.com

Товарооборот между Россией и Китаем увеличился до рекордных 110,75 миллиарда долларов по итогам 2019 года. Он превысил уровень 2018-го на 3,4 %.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, Китай экспортировал в Россию в 2019 году товары на сумму 49,7 миллиарда долларов, что обеспечило рост на 3,6 %. Россия поставила в Китай товаров на 61,05 миллиарда долларов, что выше уровня 2018 года на 3,2 %.

Отдельно в декабре Китай закупил у РФ товаров на 5,53 миллиарда долларов, при этом экспортировал в Россию на 4,88 миллиарда долларов, пишет «РИА Новости».

По итогам 2018 года товарооборот России и Китая впервые в истории превысил установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем в 2018 году составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5 %. Экспорт из России в Китай составил 56,066 миллиарда долларов (рост на 44,1 %), импорт в РФ из Китая – 52,218 миллиарда долларов (рост на 8,7 %). Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 15,7 % с 14,9 %.

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#Китай #торговля #экономика

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