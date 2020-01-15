Авиарейс из Читы прибудет в Благовещенск с задержкой в 12 часов

Фото: Амур.инфо

15 января в Благовещенск с большой задержкой прибудет авиарейс авиакомпании «ИрАэро» РД-105 из Читы. Она составит 12 часов. Из-за этого по цепочке будут задержаны еще несколько рейсов, поскольку все они выполняются на одном самолете.

По расписанию самолет должен был прибыть в Благовещенск сегодня в 08:50, а теперь ожидается в 20:50. После этого лайнер отправится во Владивосток в 21:30 – рейс РД-9105. В дальнейшем самолет прилетит в Благовещенск из Владивостока рейсом РД-106 – ожидается, что это произойдет 16 января в 06:10, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе аэропорта столицы Амурской области.

Все пассажиры уведомлены о сдвигах рейсов по времени, с ними работают представители авиакомпании «ИрАэро».