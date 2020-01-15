Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:12 0

Авиарейс из Читы прибудет в Благовещенск с задержкой в 12 часов

Авиарейс из Читы прибудет в Благовещенск с задержкой в 12 часов
Фото: Амур.инфо

15 января в Благовещенск с большой задержкой прибудет авиарейс авиакомпании «ИрАэро» РД-105 из Читы. Она составит 12 часов. Из-за этого по цепочке будут задержаны еще несколько рейсов, поскольку все они выполняются на одном самолете.

По расписанию самолет должен был прибыть в Благовещенск сегодня в 08:50, а теперь ожидается в 20:50. После этого лайнер отправится во Владивосток в 21:30 – рейс РД-9105. В дальнейшем самолет прилетит в Благовещенск из Владивостока рейсом РД-106 – ожидается, что это произойдет 16 января в 06:10, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе аэропорта столицы Амурской области.

Все пассажиры уведомлены о сдвигах рейсов по времени, с ними работают представители авиакомпании «ИрАэро».

Просмотров всего: 623

#транспорт

распечатать


Происшествия 1

Вынесен приговор мужчине, из-за которого в Приамурье сошли с рельсов 23 вагона
Происшествия 4

В Приамурье осудили мужчину, ударившего по лицу полицейского

Общество 16

Мост через Амур в Приамурье прошел испытание и готов к эксплуатации (фото)
Происшествия

В Благовещенске в аварию попали микроавтобус и легковушка (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь