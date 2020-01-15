На Крещение в Благовещенске АКС привезет к храму Архангела Гавриила воду для освящения

Фото: АО «АКС»

19 января в Благовещенске православные верующие будут праздновать Крещение Господне. По традиции, АКС станет подвозить воду для ее освящения. Святую воду сможет набрать любой желающий.

Автоцистерна АО «АКС» с водой, по просьбе Благовещенской епархии, будет направлена к храму Архангела Гавриила на улице Горького. Одна такая машина вмещает 4 тысячи литров воды.

«Мы на протяжении многих лет помогаем епархии с поставкой воды. В этом году также направим автомобиль. Думаю, как и в прошлые годы, водитель сделает не менее трех рейсов. В январе 2019 горожане набрали около 12 тысяч литров освященной воды», – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению АО «АКС» Михаил Пищик.

Как сообщают в «АКС», вода соответствует всем требованиям СанПиН. Водовозка 19 января простоит у монастыря (Горького, 133) с 11:30 до 20:00.