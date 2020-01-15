Ночью в Благовещенске загорелся склад в переулке Связном

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Благовещенске ночью загорелся склад и хозпостройка по адресу: переулок Связной,17/1. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения 15 января в 02:41.

Через пять минут к месту вызова прибыли огнеборцы Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. В тушении пожара участвовали 25 человек и 8 единиц техники.

В течение 15 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь уничтожил хозяйственную постройку и кровлю складского помещения. Рядом стоящий жилой дом пожарные спасли. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.