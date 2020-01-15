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15января
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Мальчика признали змеей из-за редкого заболевания

Мальчика признали змеей из-за редкого заболевания
Фото: SWNS

В Индии десятилетнего ребенка считают змеей из-за редчайшей болезни. Мальчик страдает ламеллярным ихтиозом.

Все тело Джаганната покрыто огрубевшей и потрескавшейся сухой кожей, которая очень похожа на чешую змеи. Причиной тому неизлечимое заболевание ­– ламеллярный ихтиоз. По словам местных жителей, мальчику приходится каждый час купаться и несколько раз в день увлажнять кожу кремами.

Из-за аномальной сухости кожи Джаганнат практически не ходит, а местные жители боятся ребенка и стараются избегать его, так как считают человеком-змеей. Его отец Прабакар Прадан хотел бы помочь сыну, но не может, так как в семья испытывает дефицит денежных средств. «Мое сердце разрывается на части, потому что у меня нет денег, чтобы помочь сыну. Он каждый день страдает от этой проклятой болезни», – цитирует отца «Лента.ру».

Ламеллярный ихтиоз ­– редчайшее врожденное заболевание кожи, встречающееся у одного из 600 тысяч людей. Эту болезнь нельзя вылечить, однако можно облегчить симптомы с помощью специальных лекарств и увлажняющих кремов.

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#дети #здоровье

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