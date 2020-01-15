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В Хэйхэ на льду Амура китайские пограничники построили ледяную погранзаставу (видео)

В Хэйхэ на льду Амура китайские пограничники построили ледяную погранзаставу (видео)
Фото: скриншот CCTV

В Хэйхэ на льду Амура, рядом с линией границы, появилась ледяная погранзастава. Ее построили китайские пограничники из более чем 100 блоков, которые вырезали электропилой из реки.

Работы по созданию погранзаставы начались в ноябре прошлого года и завершились лишь в январе 2020 года, сообщает Biang.ru со ссылкой на Центральное телевидение Китая. За это время пограничники выпилили больше 100 блоков. Каждый весит 30 килограммов и имеет толщину в 60-70 сантиметров.

Скриншот: CCTV

«Китайские пограничники охраняют границу с Россией круглосуточно, поочередно находясь на морозе по 3 часа за смену. Дежурят они по двое: один занимается осмотром пограничной линии из установленной на территории ледяной погранзаставы будки, а второй все 3 часа производит обход участка границы», – сообщается в репортаже китайских журналистов.

В интервью телеканалу пограничники рассказали, что они чувствуют себя в ледяной погранзаставе, «как у себя дома».

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#Китай

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