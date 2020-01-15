Россию ждет очередная волна приватизации: обзор прессы

С 1 января на машинах без номерных знаков ездить нельзя; у Волочковой появился новый возлюбленный; пенсионеры подбрасывали деньги в бедную деревню. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Давайте посмотрим, о чем в «Российской газете». Здесь обращаю ваше внимание на статью под заголовком «ГАИ знаков не дает». В ней в очередной раз разъясняется, что ездить без знаков с 1 января запрещено. А значит, автовладельцам после регистрации купленного автомобиля придется либо бросать свою машину около ГИБДД, либо везти ее на эвакуаторе к изготовителю знаков. Ну, либо платить штраф в размере 5 тысяч рублей или лишаться прав на срок от 1 до 3 месяцев. Подробности изучите сами.

Вам статья

«АиФ» разъяснили, кому выгоден очередной виток приватизации (то есть перевод ряда значимых предприятий из госсобственности в частные руки). Среди объектов, которые, согласно плану приватизации, подготовленному правительством, покинет государство – банк ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский порты, «Росспиртпром», «Кизлярский коньячный завод» и т.д. Пишут, что есть люди с большими деньгами, которым трудно инвестировать за рубежом (те же санкции не позволяют). Им надо помочь зарабатывать деньги на родине. Родина помогает.

Кстати, на другой странице, в другой публикации говорится о том, что одним не хватает на еду и оплату ЖКХ, а другие не знают, на что потратить миллионы. Вот таким, не знающим, государство и помогает.

Очень интересно

«Моя Мадонна» задается вопросом: «Ожидать ли амурчанам дефицита мяса?». Как вы знаете, отныне производить убой животных можно только на сертифицированном убойном пункте, где никаких микробов. Где стерильные топоры и чистые руки, холодная голова и горячее сердце убойщиков. И тогда никаких ящуров и африканских чум! Как пояснил руководитель управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова, мы должны стремиться к условиям, отвечающим требованиям безопасности, как во всех цивилизованных странах.

Ну и пока мы стремимся, цены на мясо повышаются, о чем и можно прочесть в финале статьи, написанной Дарьей Дружининой.

Также в номере

Порадовавшись за героиню публикации Татьяны Ямщиковой – фельдшера-лаборанта горбольницы Светлану Герасёву, – которая лучшим лекарством от всех болезней считает закаливание и моржевание (между прочим, фото, где Светлана запечатлена купающейся в снегу и окунающейся в ледяную купель, не вызывает дрожи, а наоборот, зовет последовать жизнерадостному примеру), я переключился на подборку заметок о том, как известные картины влияют на судьбы людей. Узнал, что автор известнейшего и модного полотна «Крик» Эдвард Мунк страдал нервными срывами и подвергался лечению электрошоком, а сотрудник музея, однажды уронивший картину, обрек себя на страшные мигрени, а другой музейщик попал в ДТП, а посетитель, потрогавший полотно, тот вообще – что «вообще», прочтите сами. И это я только о «Крике», а в «Мадонне» таких историй – целая страница.

Напишут же такое

Продолжу обзор «Комсомольской правдой». Угадайте с пары раз, есть в газете что-нибудь про Волочкову или нет? Правильно, с первого раза – в яблочко! Конечно, как же «Комсомолка» – и без Волочковой! Рассказывают, что у нее новый возлюбленный. Что мне показалось странным, так это то, что на фото Волочкова не на шпагате.

Что еще… Еще о том, чтО дало науке изучение мозга Ленина. Узнали: умный был. Но самое интересное – не это.

На посошок

Самое интересное – заметка о том, как некие английские пенсионеры в течение нескольких лет подбрасывали деньги (несколько тысяч фунтов стерлингов) жителям бедной деревни. Однажды они проезжали через эту деревню, и что-то с ними случилось (ну, может, колесо спустило, детали не указаны). И сельские жители им помогли (ну, может, колесо надули). С тех пор обеспеченные пенсионеры и стали анонимно подбрасывать в деревеньку деньги. А честные сельские жители, не понимая, что это за пакеты с деньгами валяются на улице, сдавали их полиции. Пишут, что пенсионеры-благотворители не страдают психическими заболеваниями.

Но написать всё можно. Бумага, как вы знаете, стерпит.