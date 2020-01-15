Выявлены новые хищения при строительстве на космодроме Восточный

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Все они уже фигурируют в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере при проектировании медико-санитарной части на Восточном. Там, по версии следствия, было украдено почти 180 миллиона рублей.

Новый эпизод хищения денег при строительстве космодрома Восточный был выявлен следственным управлением СКР по Северо-Западному округу Москвы. Как следует из материалов дела, речь идет о том, что не позднее 25 июня 2014 года бывший и. о. директора ФГУП ФЦПиРОЯМ Олег Козин и его экс-заместитель Дмитрий Удовенко, а также директор петербургского филиала «Центральный проектный институт ядерной медицины» Павел Демидов и его подчиненный — инженер Александр Глазунов объединились в преступное сообщество для «незаконного личного обогащения путем совершения хищения чужого имущества в виде бюджетных средств в особо крупном размере». Конкретных обстоятельств совершения преступления следствие пока не раскрывает, как и сумму нанесенного государству ущерба.

Известно лишь, что выявить криминал удалось в ходе расследования другого уголовного дела о хищении бюджетных средств на Восточном. Оно было возбуждено все тем же СУ СКР по СЗАО 20 марта 2019 года по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В его основу легла история с хищением почти 180 миллионов рублей, выделенных в 2011 году из бюджета ФЦПиРОЯМ на проектирование медико-санитарной части в городе Углегорске (Циолковском) Амурской области для обслуживания сотрудников космодрома Восточный. В частности, там планировалось построить детскую поликлинику, стационар для взрослых, акушерское отделение и женскую консультацию. Этими работами должен был заниматься петербургский филиал ФГУПа — «Центральный проектный институт ядерной медицины». Однако, как считает следствие, после того как деньги туда поступили, участники преступной группы перевели их на счета фиктивной фирмы «МосПромСтрой» и обналичили через питерское ООО «ОМ-Стандарт».

На данный момент фигурантами этого дела, помимо Олега Козина, являются все те же Дмитрий Удовенко, Павел Демидов и Александр Глазунов. Первым задержали Удовенко. В мае прошлого года по ходатайству следствия Хорошевский райсуд Москвы отправил его под домашний арест. Еще через два месяца такая же участь постигла и инженера Глазунова. Обоим суд неоднократно продлевал меру пресечения, но в октябре 2019 года на свободу вышел сначала Удовенко, а в декабре и Глазунов. Во время очередных рассмотрений ходатайств следствия судьи «не нашли оснований для продления домашнего ареста».

Олег Козин и Павел Демидов для следствия оказались недоступны и были объявлены сначала в федеральный, а затем и международный розыск, пишет «Коммерсант».

Восточный остается одним из наиболее проблемных объектов для правоохранительных органов. К осени прошлого года было расследовано более 160 уголовных дел о совершенных на нем преступлениях, в основном хищениях. Сейчас, как отмечал генпрокурор Юрий Чайка, расследуются еще более двух десятков дел, ущерб по которым оценивается в 6,8 миллиарда рублей.