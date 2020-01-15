Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» – программа «Время Ч»

В полуденном эфира «Эха Москвы в Благовещенске» – программа «Время Ч» с участием бизнесмена и политолога Виктора Черемисина. Беседует с гостем Екатерина Кузьмина.

В вечернем эфире – программа «На вкус и цвет». «Мышиная» литература. Ведущие Алексей Воскобойников и Светлана Казачинская.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.