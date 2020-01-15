Глава ЦЭНКИ приехал на космодром Восточный

Кроме того, Андрей Охлопков провел совещание с руководством Космического центра, оценил ход работ на строящемся водозаборном сооружении N 5, посетил комплекс эксплуатации районов падения, метеорологическую базу, осмотрел метрологический корпус.

Также в рамках рабочего визита Андрей Охлопков провел совещание, на котором был заслушан доклад директора филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» Романа Бобкова по итогам работы космодрома за 2019 год, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Фото: russian.space