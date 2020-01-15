Благовещенец о Питере: зарабатывал неплохо – около 100 000 рублей

Многие хоть раз да задумывались о переезде. Но сесть на стальную птицу и улететь в другой город навсегда под силу не каждому. Благовещенец Руслан Пугачёв в качестве эксперимента на 6 месяцев уехал жить в Санкт-Петербург. Он и рассказал нам, как за 4 дня нашел жилье, работу, про трудности и слезы и почему все же вернулся в родной Благовещенск.

– Почему решил поехать именно в северную столицу нашей Родины?

– Стечение обстоятельств, наверное. Меня сестра пригласила к себе на свадьбу в Сочи. Но предупредила, что до этого 4 дня проведем в Питере. За это время она успела показать мне клубы и бары – жизнь, которую не видно здесь, в маленьких провинциальных городках. Так как я бармен с очень большим стажем, то меня это завлекло. Именно в тот момент и возникла мысль – надо переезжать. Поговорил с родителями. Они сказали: «Хочешь – пробуй! Если не получится, приедешь обратно».

– Когда настал момент «Х» и ты понял, что готов уезжать?

– Мне потребовалось 3 месяца, чтобы подготовиться. Именно столько времени прошло после свадьбы сестры. И именно по истечении этого срока я купил билет и улетел в Санкт-Петербург. У меня там живут две сестры. На первое время у них остановился. Но пробыл недолго – всего 4 дня. За это время нашел и работу, и квартиру. К слову, на поиск жилья потратил намного больше времени, чем на поиск работы. Прийти, посмотреть – это полдела. Есть у них система договоров на аренду. И вот тут начинается самое интересное. Все подписано каждой датой. За нарушения пеня начисляется. Но и это не конец. Аренда жилья у них состоит из казалось бы привычной системы: ты платишь основную сумму за аренду + ЖКХ. Только коммунальные услуги обходятся не в привычные несколько тысяч. Они в десятках измеряются. Например, если квартира стоит 25 000, то с ЖКХ выйдет все 35 000 – 40 000 рублей. Поэтому найти жилье – была проблема № 1.

– При поиске жилья чем руководствовался?

– Тут главную роль играет близость метро: чтобы можно было до него пешком дойти. Квартиры смотрел по несколько в одном доме. Так и нашел свою. На 17 этаже, с шикарным видом. Снимал за 25 000 рублей all inclusive (все включено). То есть я не платил за свет и воду.

– Работу нашел быстрее, чем квартиру. Как так получилось?

– Я изначально поставил себе цель найти в первую очередь работу. Поехал в центр города на Невский проспект. Иду, гуляю. По пути встречаю много баров. Так как имею большой опыт работы барменом, то и работу искал именно в этой сфере. Пока шел – добрел до улицы Думской. Она же – улица баров и разврата. Я тогда про нее особо и не знал. Так вот, в один бар зашел – бармен не требуется. В другой – тоже. Где-то образования не хватает или требования достаточно высокие к барной индустрии. Если честно, на тот момент готов был даже пиццу катать или полы пойти мыть. Надо же было с чего-то начинать. Думал, что буду мыть полы и все равно прорвусь где-нибудь. И пока шел, листал один из сайтов с предложениями о работе. Установил критерий – «работа близко». И тут смотрю: точка с местом работы прямо на точке моего местонахождения – «Лондон паб».

Собеседование прошел. Причем первая его половина была на русском языке, вторая – на английском. Знание иностранного языка – обязательное условие. Я же на чемпионат мира туда еще приехал. Это период, когда в баре русских было примерно 30 %, остальные – иностранцы. Долгое время работал с графиком сутки в сутки: 24 часа на смене отрабатываю, иду сплю на диванчике в вип-зоне 2-3 часа, встаю, чищу зубы, умываюсь и опять за барную стойку. Или меня отпускали домой на 4 часа, и я снова выходил. Потому что других барменов не было.

– Почему остался работать там?

– Еще одна трудность – вырваться из колеи работа – дом. Я планировал работать сутки через трое. Тогда, возможно, успел бы найти другую работу. Но, когда ты на протяжении месяца работаешь, сам себя сменяя, ты морально истощен. Ты уставший. Отпускаешь эту ситуацию на самотек. Потом становится легче. Ну и там мне нравилось работать. Когда я работал один, то зарабатывал очень даже неплохие деньги – около 100 000 рублей.

– Но почему тебе не искали напарника?

– Искали. Люди приходили, но они не могли остаться работать в этом ритме. Бар надо любить. Для многих трудность – уборка. Когда мы в бар приходим, он же всегда красивый, наполированный. Это со стороны только кажется, что он и есть такой. На самом деле бармен его должен перед каждой сменой подготавливать. А это 4 часа времени. Ежедневно. Плюс общение с посетителями – обязательно.

– Трудовые будни у тебя были не из легких. Как жил в таком темпе?

– Было тяжело. Очень. Даже ревел одно время, настолько устал, настолько мне было плохо, что хотел домой. Думал, сейчас даже вещи собирать не буду, развернусь и прямиком в аэропорт. До такой степени было одиноко. Потом собрался, успокоился.

– Какой самый забавный случай из рабочих будней можешь вспомнить?

– Работал на баре третью неделю. Время 7 или 8 утра. Заходит бабушка в в шляпке и с тросточкой. Садится на барный стул. Я молчу. Думаю, чем-то это должно закончиться. И вот она говорит: «Сынок, что-то я дыхание не могу перевести». Отвечаю: «Позавтракать хотите? Могу сделать вам кашку, яишенку, чай, кофе». А она такая выдает: «Ты, сынок, для лохов это все оставь! Мне пинту подавай!». Я в шоке. Она эту пинту выпивает залпом и произносит: «Вот и полегчало бабушке! А теперь можно и в больницу на анализы». И ушла.

– Если вернуться к бару, напарника тебе в итоге нашли?

– Да. Его в шутку все называли «мусорный пакетик» или «луковка». У него был такой маленький хвостик, который он боялся расплетать, потому что обратно он уже не мог его собрать. Только мокрый. А потом еще один пришел – якут. И зажили все дружно и счастливо: отдыхами, перерывами и маленькой зарплатой (смеется). Там я отработал от начала и до конца.

– Что делал когда больше времени появилось?

– Спал, ел, гулял. Мог пойти в метро прокатиться. Я проехал с каждой ветки на ветку, на каждой станции выходил.

– Что было самое сложное в этой поездке?

– Побороть чувство одиночества. Поддержки не было. Сестры вечно на работе. И ты по факту один. Разница во времени. Это только кажется, что 6 часов немного и можно позвонить всегда. На деле у всех свои дела и заботы. Когда удобно тебе – неудобно другим, и наоборот. Звонить получалось нечасто. Поддержка нужна безумная. Чтобы сзади тебя подталкивали и говорили: «Все будет хорошо».

– Как справлялся с этим?

– Никак. Я не справился. Ничего не поменялось. Это чувство не уходило. Оно ушло после месяца, как я вернулся сюда. Даже больше скажу, его еще испытывал, когда в Благовещенск вернулся. Хотя осознавал, что вот, они все рядом. Глазами вижу, а головой не понимаю.

– То есть ты из-за этого вернулся или была другая причина?

– У меня начиналась сессия, именно поэтому я четко знал, что к определенному времени нужно вернуться. Однажды возник вопрос – может, реально здесь остаться? Но головой понимал, что начатое дело надо довести до конца. Учеба была важнее. Для меня это был, скорее, пробный заезд. Не ставил себе цель поехать и остаться там жить. Было полгода, чтобы посмотреть, как живут другие люди. Вместе с этим от осознания того, что я там ненадолго, легче не становилось. Повторюсь, было трудно.

– Какие выводы для себя после этой поездки сделал?

– У меня по-прежнему есть желание уехать. Но я бы с удовольствием съездил в другой какой-то город. Питер – слишком дорогой, много соблазнов. Если здесь, в Благовещенске, порой даже сходить некуда и потратить деньги, то в Петербурге не так: у меня есть деньги, я могу потратить на это, это и это. Понял, что друзей надо искать, наращивать знакомства. И на это все тоже нужны деньги. Кстати, лайфхак как легко познакомиться с человеком – пойти с ним в бар. Это обязательно. Это принцип Петербурга. Самое главное, что понял – нужно уезжать с определенной целью. Если это учеба, значит, заниматься исключительно ей. И развиваться в этом направлении. Не сворачивать с него. Сделать это сложно. По своему опыту могу сказать. Но тогда хотя бы результат будет.

– Что бы ты посоветовал людям, которые собираются переезжать?

– Не слишком много ожидать от своего намеченного плана. Потому что он разрушится в пух и прах в течение, наверное, недели. Обязательно нужно хоть кого-то на новом месте знать. Найти единомышленника, с кем можно поговорить. Не зацикливаться на одной работе. Пробовать себя в других сферах. Если перемотать и заново все прожить, то я сделал бы все то же самое. Единственное, не так много бы работал. Чего и вам желаю!