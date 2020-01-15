Выбор читателей за 14 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 14 января.
Светлану Яковлеву могут назначить зампредом амурского правительства
Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева в ближайшее время может быть назначена заместителем председателя правительства региона. Об этом Амур.инфо сообщил информированный источник.
Амурчане не смогут ездить из Благовещенска в Хэйхэ в течение 3 дней
С 24 по 26 января пункт пропуска Благовещенской таможни приостановит работу. Это связано с празднованием китайского Нового года.
В Амурском отделении соцстраха рассказали о новых размерах пособий
Увеличение минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей повлияло на размеры ряда пособий. Об изменениях рассказали в Амурском отделении Фонда социального страхования РФ.
Двое амурчан, клиентов Почты России, стали миллионерами в 2019 году
Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов. Обладателем выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стал 171 клиент. В Амурской области двое клиентов почты стали обладателями суммы в миллион рублей.
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