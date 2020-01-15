Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15января
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 14 января

Выбор читателей за 14 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 14 января.

Светлану Яковлеву могут назначить зампредом амурского правительства

Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева в ближайшее время может быть назначена заместителем председателя правительства региона. Об этом Амур.инфо сообщил информированный источник.

Амурчане не смогут ездить из Благовещенска в Хэйхэ в течение 3 дней

С 24 по 26 января пункт пропуска Благовещенской таможни приостановит работу. Это связано с празднованием китайского Нового года.

В Амурском отделении соцстраха рассказали о новых размерах пособий

Увеличение минимального размера оплаты труда до 12 130 рублей повлияло на размеры ряда пособий. Об изменениях рассказали в Амурском отделении Фонда социального страхования РФ.

Двое амурчан, клиентов Почты России, стали миллионерами в 2019 году

Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов. Обладателем выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стал 171 клиент. В Амурской области двое клиентов почты стали обладателями суммы в миллион рублей.

Просмотров всего: 9

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Эхо Москвы

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут о ледовых гонках
Общество

Коньяку собираются дать новое название: обзор прессы
Эхо Москвы 1

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут об Амурской футбольной лиге
Общество

Выбор читателей за 13 января
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь