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15января
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сегодня, 07:28 0

В Благовещенске граждан примут глава следственного управления и уполномоченный по правам человека

В Благовещенске граждан примут глава следственного управления и уполномоченный по правам человека
Фото: amur.sledcom.ru

28 января руководитель следственного управления СКР по Амурской области Станислав Белянский и уполномоченный по правам человека в регионе Любовь Хащева проведут совместный прием граждан.

Прием граждан будет осуществляться в здании следственного управления по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 27, с 15:00.

Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Амурской области, предварительно записаться на прием можно по телефону (4162) 44-94-00.

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#жизнь

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