В Благовещенске граждан примут глава следственного управления и уполномоченный по правам человека

Фото: amur.sledcom.ru

28 января руководитель следственного управления СКР по Амурской области Станислав Белянский и уполномоченный по правам человека в регионе Любовь Хащева проведут совместный прием граждан.

Прием граждан будет осуществляться в здании следственного управления по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 27, с 15:00.

Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Амурской области, предварительно записаться на прием можно по телефону (4162) 44-94-00.