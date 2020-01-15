В Благовещенске граждан примут глава следственного управления и уполномоченный по правам человека
28 января руководитель следственного управления СКР по Амурской области Станислав Белянский и уполномоченный по правам человека в регионе Любовь Хащева проведут совместный прием граждан.
Прием граждан будет осуществляться в здании следственного управления по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 27, с 15:00.
Как сообщается на сайте следственного управления СКР по Амурской области, предварительно записаться на прием можно по телефону (4162) 44-94-00.
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