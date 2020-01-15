Астрологический прогноз на 15 января

Восход Солнца: 08:23

Заход Солнца: 16:54

Солнце в Козероге.

Овен. День благоприятен для покупок, приобретений, торговых операций. В первую половину дня возможны легкие ссоры. Во второй половине дня установится равновесие. Постарайтесь больше отдыхать. Отмените все визиты. Проведите день в кругу семьи, где ваши жизненные силы не только возобновятся, но и значительно окрепнут.

Телец. Неблагоприятный день. Не исключено появление новых хлопот или обязанностей, неприятных известий или ложной информации. Ошибки и просчеты в работе обернутся финансовыми потерями, неоправданными тратами. Прежде всего вам необходимо правильно распланировать свое время. Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой — окажетесь победителем.

Близнецы. Если вы успешно справитесь с проблемами предыдущего дня, то сегодня день будет благоприятным во всех отношениях. На душе у вас будет спокойно. Обсудите с семьей отпуск или совместный отдых Благоприятны путешествия, которые обещают романтические встречи. Но не стоит пока посвящатьблизких родственников в свои новые отношения.

Рак. Этот день ознаменует возрастание вашего творческого потенциала, что позволит установить отношения с новыми партнерами, подняться по служебной лестнице на следующую ступень или проявитьв полной мере свой творческий потенциал. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Появится возможность оценить или переосмыслить пройденный путь, наметить новые перспективы.

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Лев. День связан с усвоением космической энергии, с нравственным и духовным преображением. Вероятно, сегодня эмоции будут преобладать над рассудком. Постарайтесь, чтобы ваши слова и поступки не опережали мысли - сначала думайте, а уж потом делайте. Ни в коем случае не занимайтесь сегодня гаданиями или колдовством. Это может привлечь очень опасные и злые силы.

Дева. День благоприятный для поездок и путешествий. Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно. Прежние разочарования и обиды позади, вы снова ощутите прилив сил. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны — только вы сами сможете помочь себе. В интимной жизни должно быть все благополучно.

Весы. Этот день посвятите культурному отдыху. Посетите выставки, музеи, концертные залы, театр. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил для будущей недели. Желательно взять с собой детей. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми.

Скорпион. День благоприятен для самовыражения и реализациитворческих планов, путешествий и культурного отдыха. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Многие Рыбы почувствуют себя более счастливыми. Не последнюю роль сыграют в этом дети. Их непосредственность и открытость будут импонировать Рыбам и напомнят о годах детства. Заболевания, возникшие в этот день, не следует игнорировать.

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Стрелец. Ваше самочувствие должно значительно улучшиться. Идеи, которые придут вам в голову, принесут моральное и материальное удовлетворение. День благоприятный для заключения сделок, переговоров. Вам покажется, что у вас есть все. Ваш оптимизм не может не радовать близких вам людей.

Козерог. День несет двойственную характеристику. В первую половину дня будьте осторожны, избегайте коллективной работы, не принимайте никаких важных решений, так как ваше финансовое положение находитсяв неустойчивом состоянии: прибыль так же вероятна, как и потери. Существуетвозможность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице. Вероятнынеприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми.

Водолей. Начало новой недели несет двойственную характеристику, поэтому следует тщательно обдумывать свои решения и поступки. В сфере профессиональной деятельности серьезных изменений не предвидится. Не форсируйте события — занимайтесь текущими делами спокойно, не осложняйте отношений с сослуживцами или начальством. Не следует рассчитывать на то, что вашисоветы или предложения найдут отклик.

Рыбы. День благоприятен для любви. Не беспокойтесь нио чем и забудьте о всяких досадных мелочах. Отдавайтесь любви целиком и будетевознаграждены, так как любимый человек вполне достоин этого. Наслаждайтеськаждой минутой, ведь таких мгновений не слишком много в жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев