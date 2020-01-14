Директор бюджетного учреждения задержан в Приамурье за крупную взятку (видео)

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В Амурской области задержан директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление эксплуатации Бурейского водохранилища». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, подозреваемый в 2017 году получил от подрядчика взятку в размере 930 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ, а также за общее покровительство. Полученная сумма, по данным следствия, являлась частью предполагаемой общей суммы взятки в 2 миллиона рублей.

Как сообщает следственное управление СКР по Амурской области, преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по региону.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование дела продолжается. «В рамках дальнейших следственных действий и ОРМ планируется установить дополнительные эпизоды коррупционных проявлений и других участников преступной деятельности», – говорится в сообщении СУ СКР.

Видео: amur.sledcom.ru