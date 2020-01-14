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14января
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Студентка из Бразилии: «Ваши парни более обходительны, чем бразильцы»

Студентка из Бразилии: «Ваши парни более обходительны, чем бразильцы»

В Благовещенске учится 17-летняя студентка из Бразилии Исадора Гомес. Девушка приехала по обмену, организованному клубом «Ротари-Благовещенск». Исадора стала гостьей программы «Простые вопросы», в которой рассказала, что она знала о России до поездки и чем выгодно отличается Благовещенск.

«Когда мой менеджер сказал, что я могу поехать в Россию, я подумала: "Боже мой! Там же очень холодно. Я буду мерзнуть и не смогу гулять" Это были мои первые мысли», – вспоминает Исадора.

Благовещенск сначала показался девушке очень маленьким городом, но бразилианка нашла в нем свои прелести: «Здесь много солнца, а я очень люблю солнце. Что касается местных жителей, то по улице они обычно идут хмурые. Но когда ты им скажешь: "Привет! Я из Бразилии, я не знаю русский", они начинают улыбаться и помогать мне», – делится своими впечатлениями студентка.

Исадора изучает русский язык в лицее БГПУ. Она свободно говорит на португальском и английском, сейчас познает азы русского языка. Говорит, что особенно сложно ей даются падежи.

Еще девушка замечает, что парни в России более галантны, чем в Бразилии. «Здесь парни все время пытаются тебе помочь. Открывают перед тобой дверь или помогают снять пальто. Постоянно хотят сделать так, чтобы тебе было комфортно. В Брализии у нас все не так, и это очень непривычно», – улыбается девушка.

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#образование #Простые вопросы

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Комментарии
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  • brb

    brb
    15 минут назад



    В Брализии у нас все не так, и это очень непривычно»



    Это патамушта в Брализии пальто не носют. И дверей там нет, одни калитки, прости господи

  • Жан Плов Лагман

    Жан Плов Лагман
    4 минуты назад

    А что за боров напротив Исадоры?

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