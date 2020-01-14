В Приамурье осудили мужчину, ударившего по лицу полицейского

В Амурской области Шимановский районный суд вынес приговор мужчине. Он обвинялся в применении насилия по отношению к полицейским, а также в публичном оскорблении стражей порядка.

Установлено, что в пассажирском поезде Москва – Владивосток полицейские потребовали от мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, проследовать в служебное купе, но получили отказ. После повторных требований мужчина напал на сотрудника полиции и причинил ему физическую боль.

После того как дебошира доставили в служебное купе, он «публично в устной и неприличной форме, в том числе с использованием нецензурных выражений, оскорбил сотрудников полиции, а также ударил по лицу второго сотрудника полиции», сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В судебном заседании дебошир полностью признал вину, раскаялся. Он ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке уголовного судопроизводства, то есть без исследования доказательств.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы, характеризующие личность обвиняемого, суд признал его виновным и назначил наказание: 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.