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В Приамурье осудили мужчину, ударившего по лицу полицейского

В Приамурье осудили мужчину, ударившего по лицу полицейского
Фото: pixabay.com

В Амурской области Шимановский районный суд вынес приговор мужчине. Он обвинялся в применении насилия по отношению к полицейским, а также в публичном оскорблении стражей порядка.

Установлено, что в пассажирском поезде Москва – Владивосток полицейские потребовали от мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, проследовать в служебное купе, но получили отказ. После повторных требований мужчина напал на сотрудника полиции и причинил ему физическую боль.

После того как дебошира доставили в служебное купе, он «публично в устной и неприличной форме, в том числе с использованием нецензурных выражений, оскорбил сотрудников полиции, а также ударил по лицу второго сотрудника полиции», сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В судебном заседании дебошир полностью признал вину, раскаялся. Он ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке уголовного судопроизводства, то есть без исследования доказательств.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы, характеризующие личность обвиняемого, суд признал его виновным и назначил наказание: 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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    2 минуты назад

    Интересно, какова статистика подобного обхождения с ментами? Как она поменялась после переименования в полицию?

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