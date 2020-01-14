23 ипотечных кредита по ставке 2 % выдали в Приамурье

Лидерами в этом направлении являются Сбербанк и ВТБ. Кроме того, принимать заявки и выдавать кредиты могут в Азиатско-Тихоокеанском банке, а с недавнего времени в процесс включился Дальневосточный банк.

До конца февраля в регионе по данной программе будут готовы работать 11 кредитных учреждений.

Амурчанам напоминают, что всю дополнительную информацию о дальневосточной ипотеке по-прежнему можно получить на горячей линии: 8-800-30-54-45.