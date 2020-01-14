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14января
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сегодня, 19:31 4

23 ипотечных кредита по ставке 2 % выдали в Приамурье

23 ипотечных кредита по ставке 2 % выдали в Приамурье
Фото: pixabay.com

23 ипотечных кредита по ставке 2 % выдано в Амурской области по программе «Дальневосточная ипотека». Такую цифру приводит в Инстаграме министерство экономического развития и внешних связей региона.

Лидерами в этом направлении являются Сбербанк и ВТБ. Кроме того, принимать заявки и выдавать кредиты могут в Азиатско-Тихоокеанском банке, а с недавнего времени в процесс включился Дальневосточный банк.

До конца февраля в регионе по данной программе будут готовы работать 11 кредитных учреждений.

Амурчанам напоминают, что всю дополнительную информацию о дальневосточной ипотеке по-прежнему можно получить на горячей линии: 8-800-30-54-45.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Выдали 23 кредита, а страдает вся область.

    Хорошие депутаты, и законы интересные

  • мыжго

    мыжго
    41 минута назад

    Belka_89

    Выдали 23 кредита, а страдает вся область. Хорошие депутаты, и законы интересные



    А при чем в этом конкретном случае депутаты и законы?

  • Belka_89

    Belka_89
    34 минуты назад

    А кто по вашему их придумывает? Простые люди?

  • мыжго

    мыжго
    16 минут назад

    Belka_89

    А кто по вашему их придумывает? Простые люди?



    Во-первых: вот вы лично за кого голосовали? За путина? ЕдРо?

    Во-вторых - это не закон, за него никто не голосовал. И в принципе мысль отличная, просто реализация, как всегда через жо.

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