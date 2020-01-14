23 ипотечных кредита по ставке 2 % выдали в Приамурье
23 ипотечных кредита по ставке 2 % выдано в Амурской области по программе «Дальневосточная ипотека». Такую цифру приводит в Инстаграме министерство экономического развития и внешних связей региона.
Лидерами в этом направлении являются Сбербанк и ВТБ. Кроме того, принимать заявки и выдавать кредиты могут в Азиатско-Тихоокеанском банке, а с недавнего времени в процесс включился Дальневосточный банк.
До конца февраля в регионе по данной программе будут готовы работать 11 кредитных учреждений.
Амурчанам напоминают, что всю дополнительную информацию о дальневосточной ипотеке по-прежнему можно получить на горячей линии: 8-800-30-54-45.
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