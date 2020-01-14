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14января
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сегодня, 19:12 0

Чайка рассказал о контроле строительства Восточного с космических спутников

Чайка рассказал о контроле строительства Восточного с космических спутников
Фото: Амур.инфо

Контроль за строительством космодрома Восточный теперь осуществляется с космических спутников. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

«Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации», – заявил Чайка 14 января, выступая на торжественном собрании по случаю 298-летия образования прокуратуры России. Его цитирует «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в ноябре 2019 года на примере строительства космодрома Восточный напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств, добиться абсолютной прозрачности при реализации национальных и других крупных проектов.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов», – сказал глава государства в связи с этим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день сообщил журналистам, что на строительство Восточного было выделено 91 миллиард рублей, а похищено 11 миллиардов, из которых удалось вернуть государству только 3,5 миллиарда.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщала 17 ноября, что СКР расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве Восточного, а 42 дела уже направлены в суд.

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#космодром #космос #строительство

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