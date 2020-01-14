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В Благовещенске в аварию попали микроавтобус и легковушка (фото)

В Благовещенске в аварию попали микроавтобус и легковушка (фото)

Обновлено: 18:47

14 января в Благовещенске произошло ДТП в районе перекрестка улиц 50-летия Октября – Красноармейская. Участниками аварии стали микроавтобус Toyota Hiace и легковушка Toyota Corolla Axio.

Фото с места происшествия прислали в редакцию ИА «Амур.инфо». Как рассказали агентству в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 17:05. При столкновении Axio и Hiace получил травмы один человек. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

По неофициальной информации, травмированный – водитель Toyota Corolla Axio.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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