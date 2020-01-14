Амурское мясо вернулось на прилавки центрального рынка (видео)

На благовещенском центральном рынке снова царит изобилие говядины и свинины. После вступления в силу 1 января запрета на продажу мяса животных, забитых на частных подворьях, прилавки опустели. Продавцам пришлось уйти в вынужденный отпуск. О нынешней ситуации на рынке узнал корреспондент Альфа ТВ.

«Первый день я только вышла на работу. Две недели сидели дома, не потому что не было мяса, а справки не выдавали на счет боен, а теперь все нормально», – рассказывает продавец Марина Суворова.

Амурчанка отметила, что мясо на её прилавок привезли из села Ивановка. По сравнению с прошлым годом цены на говядину поднялись, но незначительно. Со слов Марины Суворовой подорожание составило в среднем 20 рублей за килограмм. К примеру, сейчас мякоть говядины можно приобрести от 450 рублей за килограмм.

Другие предприниматели привезли мясо из Константиновки, Нижней Полтавки и других сел Приамурья. По словам продавцов, говядина куплена у крупных хозяйств, где имеются сертифицированные бойни. Между тем некоторые прилавки все-равно пустуют, часть предпринимателей покинула рынок.

«Деревенских нет. Боен очень мало, а куда-то везти? Сертифицированных боен несколько, не каждый может себе позволить туда добраться. Раньше во дворе себе резали и всё», – отметила продавец Наталья Дыняк.

На центральном рынке также имеется свинина. Её доставили из Крестовоздвиженки и Улан-Удэ. Амурчанка Марина Кузнецова, у которой свой прилавок, рассказала, что в Бурятии свинину на продажу заготовили еще до нового года. На сегодня стоимость ляжек, лопаток составляет 350 рублей за килограмм, ребрышек – 250 рублей за килограмм.

Предприниматели согласны с тем, что новые правила нужны, однако скотобойня – дорогое приобретение. Не во всех районах частники, торгующие мясом, могут позволить себе её построить.

«Правильно, что у нас должны быть бойни, но у нас некому этим заниматься. В Тамбовском районе предпринимателей нет, их два человека, насколько я знаю. Два человека не потянут построить бойню. Вообще, это должно было лечь на администрацию районов, а районная администрация должна была позаботиться о населении. Скоро начнутся отелы, у коровы может случиться травма, перелом, а животных негде забить. Деревни волнуются, потому что некуда девать мясо», – поделилась продавец Ирина.

По мнению предпринимателей, сейчас мяса на рынке недостаточно. Амурчане предполагают, что ситуацией в Приамурье могут воспользоваться соседи из Хабаровска, где намного меньше скота. Они будут тайком вывозить мясо из Амурской области.

В областном управлении ветеринарии подтвердили, что в крупных хозяйствах Приамурья действительно уже имеются сертифицированные бойни. Как сообщало Амур.инфо, накануне в областном правительстве прошла пресс-конференция, посвященная новым требованиями забоя скота. В настоящее время в регионе действует всего одна сертифицированная бойня, она принадлежит ИП Мельниченко и работает в Белогорском районе. Тогда как в соседней с Амурской областью Еврейской автономии работают 17 сертифицированных боен. В ближайшее время в Приамурье начнет работать еще один участок для забоя, он находится в селе Чигири Благовещенского района.