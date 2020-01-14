Компания из Петербурга разработает для Благовещенска программу развития коммунальной инфраструктуры

Компания из Санкт-Петербурга «Джи динамика» разработает для Благовещенска проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Контракт был заключен 10 января, его стоимость – 1, 49 миллиона рублей, при том, что начальная цена составляла 6,2 миллиона.

В конкурсной документации сообщается, что разработать проект программы специалисты должны за 190 дней с даты заключения контракта. Программа будет рассчитана до 2034 года. Предполагается, что она будет состоять из 7 разделов.

Так, раздел № 2 должен включать анализ существующего состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, газоснабжения, а также анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у горожан.

В разделе № 3 должны быть сведения о динамике численности населения; ввода, сноса и капитального ремонта домов; динамики частной жилой застройки, прогнозируемые изменения в промышленности. Один из разделов должен содержать подпрограммы инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, утилизации отходов, энергосбережении.

Кроме этого, в проект программы разработчики включат информацию об источниках инвестиций и тарифах. Также документ будет содержать перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы, информацию о состоянии и проблемах коммунальной инфраструктуры, перспективные схемы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы и другие сведения.