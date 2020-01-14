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сегодня, 17:22 9

Двое амурчан, клиентов Почты России, стали миллионерами в 2019 году

Двое амурчан, клиентов Почты России, стали миллионерами в 2019 году
Фото: Амур.инфо

Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов. Обладателем выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стал 171 клиент. В Амурской области двое клиентов почты стали обладателями суммы в миллион рублей.

Всего амурчане приобрели в 2019 году более 23 тысяч билетов, а сумма всех выигрышей при этом превысила 33 миллиона.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, житель которого стал обладателем более 3 миллионов рублей. Кроме того, клиенты Почты России приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областей, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, 362 клиента почты стали обладателями крупных выигрышей в размере более 500 тысяч рублей.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2019 году составила более 3,4 миллиарда рублей, а победителями лотерей стали более 22 миллионов человек.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Приамурье в новогоднем тираже лотереи выиграли миллион.

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#финансы

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Реклама услуг ОАО "Почта России".

  • Агамемнон

    Агамемнон
    42 минуты назад

    Нет, лотереи Гослото

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    17 минут назад

    размечтались , "реклама" .... (((

    Это - докладная в ФНС

  • Алехс

    Алехс
    6 минут назад

    Вот идиоты почему не потратить теже деньги на сайты рулетки где комиссия около 5%?? 50% забирает организатор стабильно

  • Алехс

    Алехс
    6 минут назад

    Вот идиоты почему не потратить теже деньги на сайты рулетки где комиссия около 5%?? 50% забирает организатор стабильно

  • Алехс

    Алехс
    6 минут назад

    Вот идиоты почему не потратить теже деньги на сайты рулетки где комиссия около 5%?? 50% забирает организатор стабильно

  • Алехс

    Алехс
    6 минут назад

    Вот идиоты почему не потратить теже деньги на сайты рулетки где комиссия около 5%?? 50% забирает организатор стабильно

  • Алехс

    Алехс
    6 минут назад

    Вот идиоты почему не потратить теже деньги на сайты рулетки где комиссия около 5%?? 50% забирает организатор стабильно

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 минуты назад

    Алехс

    Вот идиоты почему не потратить теже деньги на сайты рулетки где комиссия около 5%?? 50% забирает организатор стабильно



    а вот ЭТО - реклама

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