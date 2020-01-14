Двое амурчан, клиентов Почты России, стали миллионерами в 2019 году

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Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллионов лотерейных билетов. Обладателем выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стал 171 клиент. В Амурской области двое клиентов почты стали обладателями суммы в миллион рублей.

Всего амурчане приобрели в 2019 году более 23 тысяч билетов, а сумма всех выигрышей при этом превысила 33 миллиона.

Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе, житель которого стал обладателем более 3 миллионов рублей. Кроме того, клиенты Почты России приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областей, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Помимо этого, 362 клиента почты стали обладателями крупных выигрышей в размере более 500 тысяч рублей.

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через Почту России, в 2019 году составила более 3,4 миллиарда рублей, а победителями лотерей стали более 22 миллионов человек.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Приамурье в новогоднем тираже лотереи выиграли миллион.