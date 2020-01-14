Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

Футболист «Локомотива» в ближайшее время распрощается со статусом завидного жениха. Недавно стало известно о романе Федора Смолова с Марией Юмашевой, внучкой бывшего президента страны Бориса Ельцина. Источники, близкие к паре, сообщили, что влюбленные уже начали готовиться к свадьбе.

Правда, торжество по этому случаю состоится в следующем году, после того как Маше исполнится 18. По словам близких пары, праздник пройдет на острове Сент-Барт, сообщает Starhit.ru.

Смолов и Юмашева не скрывают своих чувств от окружающих. Однако далеко не все рады за сложившуюся пару. После новости о романе с Юмашевой, в адрес 29-летнего Федора стало приходить большое количество негатива. В Инстаграме подписчики негодовали из-за существенной разницы в возрасте пары, уверенны в том, что Мария еще ребенок.

«Федя, да она же несовершеннолетняя, а это уже статья»; «Нашел, с кем любовь строить. Дам постарше не было?»; «Маша маленькая еще, не порти ей жизнь, Федор», – возмущаются подписчики.

По поводу Марии Юмашевой информации практически нет. Девушка не участвовала в скандалах, окончила элитную школу, занималась изучением иностранных языков и не посещала звездные российские мероприятия. По информации ряда источников, около 10 лет назад она стала гражданкой Австрии, как и ее родители.