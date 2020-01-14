За год амурские спасатели вызволили из беды 103 человек

В Амурской области поисково-спасательный отряд подвел итоги 2019 года. За минувший год спасатели сделали 2 277 выездов. Чаще всего их помощь требовалась при ликвидации бытовых и лесных пожаров. За год спасены 103 человека.

967 выездов было на ликвидацию последствий ЧС и для оказания помощи населению Амурской области. Чаще всего помощь спасателей требовалась при ликвидации пожаров – из них 220 бытовых и 109 лесных. 13 раз выезжали на ликвидацию последствий розлива ртути, 34 раза помощь спасателей потребовалась на местах дорожно-транспортных происшествий. Также было пять выездов на коммунальные аварии, четыре на происшествия с химическими веществами. Один выезд потребовался на место происшествия с разрушением строительных конструкций. Четыре раза помощь спасателей требовалась в связи с эпизоотиями – массовыми болезнями скота.

70 раз спасатели областного ПСО выезжали на сообщения о ложном минировании, пять на эвакуацию пострадавших из зданий и с высоты, 372 раза оказали помощь людям при угрозе их здоровью и жизни. 103 раза специалисты проводили поисково-спасательные работы на воде и 22 раза – в горно-лесистой местности. В ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году спасли 103 человек.

«Несмотря на то, что каждый из спасателей имеет несколько специальностей, ежегодно они повышают уровень знаний и получают новые. Так, за 2019 год более 50 человек прошли подготовку и переподготовку по таким специальностям, как взрывники, руководитель водолазных спусков и водолаз, электрики, химики-дозиметристы, работники эвакоорганов организаций и газодымозащитники», – отмечают в Амурском центре ГЗ и ПБ.

В настоящее время в областном поисково-спасательном отряде числится 75 человек: из них один спасатель международного класса, 35 спасателей первого класса, 14 спасателей второго класса, 6 спасателей третьего класса. 14 человек имеют квалификацию «спасатель».