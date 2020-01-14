Выглядят здоровыми: ученые показали животных, обитающих в зоне отчуждения «Фукусимы»

Камеры запечатлели в эвакуированных районах «Фукусимы» два десятка видов, которые обычно избегают людей. Животных не стало меньше, наоборот, популяции увеличились после эвакуации людей.

Животный мир возле отключённого ядерного реактора «Фукусима-1» живет своей жизнью. Life сообщает, что учёные из Университета Джорджии изучили данные более сотни камер наблюдения, установленных в этой зоне отчуждения. В общей сложности получилось 267 тысяч фотоснимков. В кадр попали такие животные, как дикие кабаны, еноты, макаки.

Исследователи отметили, что популяции не уменьшились и не исчезли после того, как на территорию попала радиация. Более того, популяции некоторых видов увеличились после эвакуации людей, поскольку обычно эти животные избегают населённых пунктов. К примеру, дикого кабана в выселенных районах удалось сфотографировать 26 тысяч раз. В соседних же двух областях, где живут люди, этого зверя запечатлели около 7 тысяч раз.

«Наши результаты показывают, что уровень человеческой активности, высота над уровнем моря и тип среды обитания были более важными факторами, влияющими на численность оцениваемых видов, чем уровень радиации», – заявили ученые.

В то же время отмечается, что данные с камер не позволяют как следует оценить состояние здоровья животных. Однако внешне у зверей не наблюдается мутация, выглядят они вполне здоровыми, активными и адекватными.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года. Тогда из-за сильнейшего землетрясения и цунами частично обрушились здания нескольких энергоблоков, произошёл выброс радиации. В течение нескольких дней эвакуировали жителей районов в радиусе 20 километров от места аварии. Позже в зону отчуждения включили ещё более отдалённые населённые пункты.