Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14января
Предыдущая новость
сегодня, 16:55 0

Выглядят здоровыми: ученые показали животных, обитающих в зоне отчуждения «Фукусимы»

Выглядят здоровыми: ученые показали животных, обитающих в зоне отчуждения «Фукусимы»
Фото: Eiji Kikuta с сайта Pixabay

Камеры запечатлели в эвакуированных районах «Фукусимы» два десятка видов, которые обычно избегают людей. Животных не стало меньше, наоборот, популяции увеличились после эвакуации людей.

Животный мир возле отключённого ядерного реактора «Фукусима-1» живет своей жизнью. Life сообщает, что учёные из Университета Джорджии изучили данные более сотни камер наблюдения, установленных в этой зоне отчуждения. В общей сложности получилось 267 тысяч фотоснимков. В кадр попали такие животные, как дикие кабаны, еноты, макаки.

Исследователи отметили, что популяции не уменьшились и не исчезли после того, как на территорию попала радиация. Более того, популяции некоторых видов увеличились после эвакуации людей, поскольку обычно эти животные избегают населённых пунктов. К примеру, дикого кабана в выселенных районах удалось сфотографировать 26 тысяч раз. В соседних же двух областях, где живут люди, этого зверя запечатлели около 7 тысяч раз.

«Наши результаты показывают, что уровень человеческой активности, высота над уровнем моря и тип среды обитания были более важными факторами, влияющими на численность оцениваемых видов, чем уровень радиации», – заявили ученые.

В то же время отмечается, что данные с камер не позволяют как следует оценить состояние здоровья животных. Однако внешне у зверей не наблюдается мутация, выглядят они вполне здоровыми, активными и адекватными.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года. Тогда из-за сильнейшего землетрясения и цунами частично обрушились здания нескольких энергоблоков, произошёл выброс радиации. В течение нескольких дней эвакуировали жителей районов в радиусе 20 километров от места аварии. Позже в зону отчуждения включили ещё более отдалённые населённые пункты.

Просмотров всего: 1

#животные #природа

распечатать


Общество 3

Впервые за 60 лет на Амуре пройдет большая экспедиция по определению рыбных запасов
Общество

Правила перевозки животных в самолетах менять не будут
В России и мире

Рыбак поймал на удочку 159-килограммовую рыбу
Общество 10

Это безобразие когда закончится: жителей Чигирей снова топит
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь