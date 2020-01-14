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14января
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сегодня, 16:35 4

Назван победитель конкурса на лучшее оформление двора в Благовещенске

Назван победитель конкурса на лучшее оформление двора в Благовещенске
Фото: admblag.ru

В Благовещенске подвели итоги инстаграм-конкурса «Новогоднее волшебство, или Мечты сбываются». По информации пресс-службы мэрии, главный приз завоевали жители микрорайона.

В преддверии Нового года благовещенцам предлагали принять участие в творческом конкурсе на лучшее оформление двора. Участники должны были записать праздничное видео и, приложив фото украшенной территории, прислать материалы на электронную почту пресс-службы администрации Благовещенска.

14 лучших видеороликов были выложены в официальном инстаграм-аккаунте мэрии. Проголосовать за понравившееся видео могли все желающие.

По итогам народного голосования, лучшим роликом горожане признали презентацию украшенного двора по адресу: улица Студенческая, 45. Второе место благовещенцы отдали видео о территории возле дома № 24/2 по улице Больничной, третье – о дворе дома № 53 на улице Садовой, а четвертое – на Политехнической, 30.

За победу в конкурсе в текущем году двор в микрорайоне будет обустроен с учетом пожеланий жителей.

Авторы видеороликов, занявшие три последующих места, получат призы зрительских симпатий – малые архитектурные формы для благоустройства своих придомовых территорий.

Остальные дворовые территории, принявшие участие в инстаграм-конкурсе, не останутся без внимания. В течение года в них также будут проводиться мероприятия по благоустройству.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    24 минуты назад

    А 4 место разве бывает?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    22 минуты назад

    Мартовская Зима

    А 4 место разве бывает?



    Даже 5-е и 6-е. Ну и 7-е, 8-е и так далее. По количеству участников.

  • Мира

    Мира
    19 минут назад

    Поздравляем победителей!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    14 минут назад

    Александр Авдеев

    Мартовская Зима

    А 4 место разве бывает?



    Даже 5-е и 6-е. Ну и 7-е, 8-е и так далее. По количеству участников.



    Тогда до 14 нужно было всех перечислить

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