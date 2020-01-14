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14января
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сегодня, 16:14 0

Жителя Зейского района обвиняют в покушении на убийство

Жителя Зейского района обвиняют в покушении на убийство
Фото: Амур.инфо

В Приамурье завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя поселка Октябрьский Зейского района. Мужчину обвиняют в угрозе убийством и покушении на убийство.

По материалам уголовного дела, покушение было совершено в ночь на 8 января 2019 года. Около входа в поселковый клуб нетрезвый мужчина нанес имеющимся у него предметом удары в жизненно важные органы односельчанина, в том числе в голову. Тот оказал нападавшему активное сопротивление, получил колото-резаную рану левого плеча, но остался жив. Сразу после этого, по данным следствия, мужчина угрожал убийством супруге потерпевшего.

Как сообщает следственное управление СКР по Амурской области, уголовное дело амурчанина направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#криминал #происшествия

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