Амурчане привезли первое и третье места с фестиваля ледяных скульптур в Харбине (фото)

В Харбине завершился 25-й международный конкурс снежной скульптуры. Участие в состязаниях приняли 25 команд из 10 стран и районов мира, в том числе скульптуры из Амурской области. Конкурс проводился в трех номинациях: моноблочная ледовая скульптура, мультиблочная ледовая скульптура и снежная скульптура. В двух из них амурчане заняли призовые места.

В номинации мультиблочная ледовая скульптура амурская команда заняла первое место с композицией «Путешествие на Марс».

Скульптура «Путешествие на Марс»

В номинации моноблочная ледовая скульптура призовые места ушли командам других стран. А в номинации снежная скульптура мастерам из Амурской области досталось третье место с фигурой «Хэллоуин по-русски». «Хотелось сделать что-то необычное и сложное, – поделился скульптор Алексей Сидоров. – Кажется, у нас все получилось. Команд много, команды очень сильные. Третье место наша скульптура завоевала в серьезной борьбе».

Скульптура «Хэллоуин по-русски»

Согласно положению, на изготовление снежной скульптуры командам отводилось 3,5 дня. У каждой команды был снежный многогранник шириной 3 метра и высотой 4 метра. Всего в этом конкурсе участвовало 30 команд из разных стран мира, в том числе из Кореи, Монголии, Китая, Индии, Индонезии, России. Были смешанные команды: Канада-Кения-Венгрия, Россия-Сербия и другие.

Фото: kp.ua

Конкурс был организован в рамках крупнейшего в мире фестиваля ледяных скульптур, который проходит уже в 36-й раз. Для него в Харбине построили целый город из льда и снега на площади 600 тысяч квадратных метров. Над возведением ледяного города трудились около 10 тысяч рабочих. На скульптуры ушло 220 тысяч кубометров снега и льда, высота некоторых достигает 46 метров, пишет Esquire.

Фото: esquire.ru

Ежегодно на празднике бывает примерно 10-15 миллионов человек. В 2020 году фестиваль можно посетить до 28 февраля. Вход стоит около 50 долларов. Помимо зрелищных ледяных скульптур, здесь есть активный отдых: посетители могут кататься на санках, коньках и лыжах, играть в хоккей, состязаться в плавании в ледяном бассейне.

Фото: esquire.ru

В этом году фестиваль разделили на три зоны. Первой является «Остров Солнца». Там можно увидеть снежные скульптуры, которые ждут своих посетителей только в дневное время. Вторая зона получила название «Мир льда и снега». На этой территории установили большие ледяные скульптуры. В их числе Великая Китайская стена, дворцы и многое другое. Эту территорию лучше посещать ночью, когда работает подсветка.

В этом году в парке Чжаолинь общественности представили больше 1 000 ледяных скульптур. В том числе огромные фонари, вырезанные изо льда с яркой внутренней подсветкой. Некоторые мастера остановили свое внимание на фигурах животных. Эта зона фестиваля интересует в основном юных гостей. Дети могут покататься на ледяных горках и посетить местный каток.

Фото: www.bfm.ru

Изначально в фестивале принимали участие только китайские граждане. Однако в итоге праздник стал конкурсным и приобрел статус международного. С каждым годом скульптуры все сложнее и больше, сообщает Country Scanner.

Фото: www.bfm.ru