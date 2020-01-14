Владивосток открывает серию региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России 2020»

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От дальневосточников на конкурс поступило 9 644 заявки. Приглашение в полуфинал получили 330 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: Хабаровский край – 71 человек, Приморский край – 76, Амурская область – 30, Республика Бурятия – 39, Еврейская АО – 2, Республика Саха (Якутия) – 42, Камчатский край – 14, Сахалинская область – 24, Магаданская область – 9, Забайкальский край – 23 человека.

В церемонии открытия полуфинала в ДФО примут участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата губернатора края и правительства Приморского края Антон Волошко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В полуфинале в ДФО впервые будет опробован новый формат нетворкинга. Участники не только познакомятся друг с другом, но и попробуют себя в неожиданных ролях.

В течение двух основных дней полуфинала – 15 и 16 января – участникам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса.

«Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных, а 3 – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллион рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как сообщало Амур.инфо, по итогам прошлогоднего конкурса «Лидеры России» амурчане, которые вышли в полуфинал были включены в региональный кадровый резерв управленческих кадров.

«14 полуфиналистов конкурса "Лидеры России" 2018-2019 года от Амурской области были включены в резерв управленческих кадров региона. Люди, которые включены в кадровый резерв, имеют преимущество при поступлении на руководящие должности в органы власти и иные организации», – сообщила заместитель начальника управления государственной гражданской службы и профилактики коррупционных и иных правонарушений Амурской области Алина Артеменко.

Конкурс и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России. Он проводится с целью выявить и поддержать перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

Дополнительная информация опубликована на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.