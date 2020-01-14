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сегодня, 16:05 0

До минус 17: прогноз погоды в Амурской области на 15 января

До минус 17: прогноз погоды в Амурской области на 15 января
Фото: Амур.инфо

Ночью 15 января на севере Амурской области будет малооблачно, на юге – переменная облачность, без осадков. Подует слабый ветер переменных направлений.

Температура воздуха по северу опустится до минус 26...31, по югу – до минус 21...26, местами будет 26...31. Днем осадков не ожидается. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура по северу опустится до 17...22, по югу – до 12...17 градусов мороза.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью ветер будет слабым переменных направлений, днем – северо-западным - 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит 23...25, днем – 13...15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр в инстаграм-аккаунте.

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#погода

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