Качество амурских дорог повысят контракты на принципах «жизненного цикла»

«Для реализации проекта установлены достаточно высокие показатели – это и рост доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, и снижение доли автодорог, работающих в режиме перегрузки, и сокращение мест концентрации ДТП, особое внимание уделено качеству выполненных работ. Задача поставлена президентом РФ всем регионам, в 2019 году все работы по контрактам были выполнены, готовимся к дорожному сезону 2020 года. Участвуя в федеральной проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", мы выходим на новый уровень ремонта и содержания региональных дорог, применяются и новые технологии, и новые подходы», – говорит рассказал заместитель правительства Амурской области Павел Матюхин.

Контракты на принципах «жизненного цикла» ранее можно было заключать только при строительстве дорог, на новых участках, но с 2019 года это стало возможно. Практика была впервые применена в 2019 году на региональной трассе Благовещенск – Гомелевка. После ремонта двухкилометровый участок перешел на содержание подрядчику, выполнившему его ремонт. В этом году таких объектов будет два на этой же дороге. С двумя подрядчиками заключены четырехлетние контракты, к ремонтным работам они приступят уже в апреле.

Контракт с подрядной организацией ООО «Магистраль» заключен на ремонт и содержание участка с 22 по 24 километр региональной трассы Благовещенск – Гомелевка. Чтобы привести участок в нормативное состояние, подрядчик должен не только восстановить покрытие, но и сделать тротуар, освещение и автобусные остановки.

Ремонт и содержание второго участка трассы Благовещенск – Гомелевка выполнит подрядная организация ООО «Строительно-монтажное управление». С 90 по 92 километр также сделают новое покрытие по современной технологии, установят знаки, сигнальные столбили и искусственные сооружения.

Ремонт по контрактным обязательствам на обоих участках завершится в октябре 2020 года. Затем дорога перейдет в содержание. «Исходя из объема выделяемых средств по нацпроекту, кроме ремонта улично-дорожной сети, в ремонт включено пока только несколько региональных участков. Трасса Благовещенск – Гомелевка является одной из главных транспортных артерий региона. По обращениям жителей принято решение за счет средств областного дорожного фонда в первую очередь включить в ремонт участки транзитного транспортного звена, соединяющего южные районы области, и применить контракты с элементами жизненного цикла на этой трассе», – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Министр также отметил, что такие контракты позволяют подрядчикам планировать работу на долгосрочную перспективу, резервировать материалы и готовить дорожную технику, а также осваивать новые технологии дорожного ремонта.

Как сообщает министерство транспорта Амурской области, в 2020 году в регионе планируют комплексно привести в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» девять объектов. Среди них пять участков на территории Благовещенской агломерации. Всего предусмотрено 1,1 миллиарда рублей, в том числе 585 миллионов рублей из федерального бюджета.