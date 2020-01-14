Мужчина, задолжавший более 7 миллионов, пытался дать взятку судебному приставу в Благовещенске

Фото: СУ СКР по Амурской области

В Благовещенске мужчина задолжавший 7 миллионов 761 тысячу рублей пытался дать взятку судебному приставу. Должник не хотел, чтобы арестованное имущество было продано и просил вынести постановление о снятии запрета на регистрационные действия в отношении его собственности.

Арест наложили на пять объектов нежилого помещения (цех механический, гараж со складом, столовую, нежилое конторское здание, нежилое здание-проходная), принадлежащего должнику. Предварительная оценка имущества составила 4 миллиона 100 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководителя амурского УФССП России о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий информация была направлена в амурское УФСБ России.

Между двумя службами было организовано взаимодействие и проведены оперативные мероприятия для установления противоправных действий со стороны должника. Для этих целей был привлечён судебный пристав, которому он предлагал вознаграждение. В итоге его задержали в ходе дачи взятки в размере 45 тысяч рублей.

Следователем по особо важным делам следственного отдела по Благовещенску амурского СУ СК России возбуждено уголовное дело. Взяткодателю грозит уголовный штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Как сообщается на сайте амурского СУ СКР, подозреваемый – 44-летний мужчина, прибывший в Амурскую область из одной из стран постсоветского пространства.