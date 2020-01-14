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14января
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Впервые за 60 лет на Амуре пройдет большая экспедиция по определению рыбных запасов

Впервые за 60 лет на Амуре пройдет большая экспедиция по определению рыбных запасов
Фото: Пресс-служба ФБГУ «Земля леопарда»

В последние годы численность приходящих в Амур на нерест тихоокеанских лососей, особенно летней кеты, снижается, сообщает Амурский филиал WWF России. Вывод сделан в том числе на основе данных общественного мониторинга кеты в притоках Амура. Для сохранения запасов рыбы с 2020 по 2024 годы должна пройти комплексная экспедиция «Рыбы реки Амур».

Общественный мониторинг кеты в притоках Амура начался в 2018 году. Так, осенью 2018 года независимое обследование выявило практически пустые нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгуске – в среднем 0,1 экземпляра рыбы на 100 квадратных метров реки при норме для осенней кеты около 50 рыб. В 2019 году рыбы было обнаружено чуть больше: на Амгуни – 0,24, на Анюе – 2,5, на Тунгуске – 0,06 экземпляра на 100 квадратных метров. То есть нерестилища по-прежнему остаются пустыми, отмечают ученые.

Ситуация с летней кетой оказалась еще плачевнее. В 2019 году, по просьбам самих рыбаков, был установлен запрет на промышленный лов летней кеты. Во время общественного мониторинга ни в одной из нерестовых рек выше Николаевск-на-Амуре летняя кета и горбуша не были обнаружены. В главном нерестовом притоке Амура, Амгуни, удалось отметить лишь 1 экземпляр отнерестившейся кеты и 2 экземпляра живой рыбы.

«Дело в том, что в последние годы рекомендуемый вылов кеты и горбуши определялся рыбохозяйственной наукой на основании данных о фактическом вылове лососевых в предыдущие годы. При таком истощительном подходе основные нерестилища на Амуре оставались пустыми, начиная с 2017 года, что подтверждается результатами общественного мониторинга и информацией от местных жителей. Еще один существенный фактор, который дает дополнительную нагрузку на запас лососевых рыб сверх разрешенного объема вылова – браконьерство. Совмещение как минимум двух этих факторов приводит к истощению рыбных запасов, – сообщила Ольга Чеблукова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям.

По инициативе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в 2020 году стартует большая научная экспедиция на Амуре. Проект «Рыбы реки Амур» разработан в рамках Программы развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах РФ, рассчитанной до 2024 года.

В 5-летний план подпрограммы «Рыбы реки Амур» внесено проведение нескольких экспедиций: Верхнеамурской (в реке Амур от границы Амурской и Читинской областей до Хабаровска); Нижнеамурской (в русле реки Амур от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре); Уссури-Ханкайской (в реке Уссури и озере Ханка) и экспедиции Амурский лиман (во всей акватории Амурского лимана, включая притоки).

«Подобное масштабное обследование реки Амур было проведено 60 лет назад, в период с 1945 по 1959 годы, экспедицией известного ученого-ихтиолога Георгия Васильевича Никольского. Заявленная в этом году ВНИРО серия экспедиций внушает надежду, что на Амуре все же начнется эра устойчивого управления рыбными запасами. Перед тем как управлять, надо выяснить состояние ресурсов и попытаться оптимизировать процессы», – рассказала Ольга Чеблукова.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Глупое занятие, просе.. едание средств. Без Китая, и чистоты Амура рыба в верховье не пойдет. А усугубляется ситуация еще и тем, что рыбье потомство и не помнит этих самых ВЕРХОВЬЕВ.

  • strannic

    strannic
    44 минуты назад

    в научных целях выловят оставшуюся ценную рыбу

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    — Местным рыбу вообще ловить не разрешают. Люди живут здесь всю жизнь, а детей и кормить нечем. В магазины горбуша и кета не поступают. Все уходит куда-то в Москву. Честно, у народа все забрали, — заявил житель Николаевска-на-Амуре.

    https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/08/28/87446/

    https://expert.ru/russian_reporter/2019/19/pustyie-seti/

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