Глава Белогорска опасается оттока населения из-за дальневосточной ипотеки

Глава Белогорска призывает горожан высказываться на тему дальневосточной ипотеки. Станислав Мелюков предполагает, что белогорцы могут приобретать жилье по льготной ипотеке в других городах Приамурья и за пределами области, потому что в самом Белогорске новое строительство в настоящее время не ведется.

«Сегодня хочу обратиться к тем, кто попадает под программу льготной ипотеки (2 %) для дальневосточников. Напомню, что в сентябре 2019 года ее инициатором стал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов @ministrlive, а президент России Владимир Путин ее одобрил», – обратился к своим подписчикам в Инстаграме глава Белогорска.

Станислав Мелюков коротко напомнил о сути программы и о том, на кого распространяется ее действие. «До 2024 года в любом регионе Дальнего Востока можно купить квартиру в ипотеку под 2% при условиях, если заемщики — супруги не старше 35 лет, родитель с ребенком; объект — новостройка в городе или вторичное жилье в селе. Можно купить земельный участок под застройку или строить дом; сумма кредита — до 6 миллионов рублей, срок – до 20 лет; кредит семье дают один раз. Если один супруг уже взял льготную ипотеку, другому не дадут; заемщики должны прописаться в том жилье, что купили с господдержкой, – напоминает глава города и переходит к сути своего поста. – Казалось бы, причем здесь муниципалитет и желание граждан самостоятельно взять ипотеку? Оказывается, связь есть. Проблема в том, что в Белогорске в настоящее время в силу разных причин (в том числе и потому, что за последнее десятилетие построено много жилья) застройщики не ведут новое строительство. А по условиям льготной ипотеки его можно приобрести в любом городе Дальнего Востока. Соответственно, мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда белогорцы начнут оформлять ипотеку на приобретение жилья в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке и так далее и начнут туда переезжать. Чего, разумеется, не хотелось бы…».

В своем посте Станислав Мелюков высказывает мысль, что «необходимо собрать проблематику этого вопроса с тем, чтобы заинтересовать возможных застройщиков начать строить жилье в Белогорске». Тем более, пишет глава, что условия льготной ипотеки позволяют участвовать в долевом строительстве. Сейчас, по мнению главы города, нужно понять, сколько белогорских семей готовы взять ипотеку под 2 %, и что нужно сделать администрации, чтобы эта программа на территории города заработала.⠀

В комментариях к своему посту Станислав Мелюков ждет высказываний по этой теме. «Как только соберу мнения, организую совещание с участием банков, потенциальных застройщиков и возможных участников программы», – заключает глава.⠀

И первые высказывания под постом уже появились. Среди предложений белогорцев – повысить максимальный возраст, снизить первоначальный взнос и дать возможность приобретать жилье на вторичном рынке, а не только в новостройках.

«Станислав Юрьевич, по моему мнению, вы лучший руководитель муниципалитета на данный момент в АО. Хочется отметить, что вы хоть как-то пытаетесь разгрести эту кашу с "ипотекой мечты", не опускаете руки и пытаетесь хоть что-то решить. Это достойно как минимум уважения. Что бы там кто ни говорил», – пишет один из подписчиков Станислава Мелюкова.