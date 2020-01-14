Стало известно, насколько в этом году вырастут зарплаты

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Реальная заработная плата населения увеличится в 2020 году на 2,3 %, а реальные располагаемые денежные доходы – на 1,5 %. Что касается работников бюджетного сектора экономики, то оплата их труда также продолжит расти.

«Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель – значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», – рассказал в интервью «Российской газете» министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Бюджетники вне указов, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку: с 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3 %, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября – на 4 % ежегодно, добавил министр.