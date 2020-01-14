Максим Фадеев решил собрать новую группу «Серебро»

Фото: Стоп-кадр из видео

В Инстаграме под одним из последних постов Максим Фадеев поделился творческими планами на ближайшее будущее. Так продюсер заявил о том, что будет собирать новый состав группы «Серебро».

В Инстаграме Максим Фадеев опубликовал кадр из теплой страны, где отдыхает после напряженного 2019 года. «Как же хорошо, когда все понятно! Когда в душе порядок и покой! Всем желаю этого от души!» – подписал фото знаменитый продюсер.

Одна из подписчиц в комментариях к публикации спросила, будет ли продюсер создавать снова группу «Серебро». Фадеев не оставил без внимания этот комментарий и ответил: «Да!!!».

Также Фадеев рассказал о том, что его продюсерский центр продолжает работать. «Мы расторгли контракты со всеми артистами! А теперь работаем с новыми проектами!» – ответил он на вопрос о полной ликвидации лейбла MALFA.

Группа SEREBRO станет одним из эксклюзивных проектов обновленного лейбла MALFA. О других музыкальных проектах пока ничего неизвестно.

В конце октября 2019 года Максим Фадеев решил отпустить всех артистов, передав им право на исполнение всех песен. Продюсер расторг контракт со всеми исполнителями лейбла.