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сегодня, 15:01 0

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями. Если документ примут, процесс рефинансирования ипотечных кредитов упростится. В том числе с использованием средств маткапитала.

Кроме того, должны снизиться риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволит сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту. Как сообщает «Российская газета», законопроектом также устанавливается механизм защиты интересов детей и добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки.

«Мы делаем обязательным включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость, – пояснила депутат Госдума Ирина Яровая. – Это позволит следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделает прозрачной полную информацию о недвижимости для возможных следующих покупателей имущества.»

Проект, говорится в сопроводительных материалах, разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам его встречи с членами Совета законодателей РФ.

Необходимость изменений вызвана тем, что наиболее востребованной целью расходования материнского капитала является улучшение жилищных условий. При этом ставки по ипотечным кредитам в настоящее время значительно снизились по сравнению с периодом, когда программа материнского капитала была запущена, отметила автор. С 1 октября нынешнего года сразу несколько крупнейших ипотечных банков объявили о снижении ставок ипотечных кредитов. «Законопроект позволит семьям, имеющим социальную поддержку государства, снизить затраты на обслуживание кредита», – резюмировала Ирина Яровая.

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#закон #российская власть

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