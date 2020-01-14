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14января
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В Белогорске экономят на конкурентных закупках

В Белогорске экономят на конкурентных закупках
Фото: администрация Белогорска

271 закупку на 363 миллиона рублей разместил отдел муниципального заказа администрации Белогорска по итогам 2019 года. Экономия бюджетных средств в результате проведенных конкурентных процедур за год составила почти 5,4 миллиона рублей.

«Наибольший удельный вес закупок для муниципальных нужд приходится на аукционы в электронной форме, – отметила начальник отдела муниципального заказа Анна Салмашова. – Всего в состоявшихся аукционах приняли участие 289 участников, из них 167 – представители малого и среднего предпринимательства. Кстати, за последние 10 лет уполномоченным органом размещено более 4 тысяч закупок на сумму 7,2 миллиарда рублей. Экономия бюджетных средств за 10 лет составила более 231 миллиона рублей».

По итогам 2019 года наибольший объем опубликованных закупок – на 233 миллиона рублей – приходится на управление ЖКХ. На втором месте – комитет имущественных отношений, на третьем – администрация Белогорска.

«В 2019 году, как и в прошлые годы, проводился мониторинг исполнения поручения первого зампредседателя правительства области Татьяны Половайкиной об улучшении показателя доли государственных и муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого бизнеса по направлению “Поддержка малого и среднего предпринимательства”, – добавила Анна Салмашова. – Объем закупок у субъектов малого предпринимательства должен был составлять не менее, чем 26 %. По Белогорску за 2019 год данный показатель составил 83,7 %». Об этом информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #финансы

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