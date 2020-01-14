Филармония рассказала, как Владас Дедонис в сказку попал

Удивительная история случилась 12 и 13 января в Амурской областной филармонии. Во время спектакля на сцене открылись двери в сказку. В нее и затянуло известного благовещенского шоумена Владаса Дедониса – по сюжету инстамана, законченного циника, абсолютно не верящего в чудеса.

Аншлаг. С него начался 2020 год для Амурской областной филармонии. Впрочем, это уже давняя традиция здешних концертов. Еще одна традиция — староновогодний спектакль всегда ставится по мотивам детской сказки, показанной до Нового года.

«Это была сказка о том, что нужно выходить из гаджетов, оглядываться, ведь реальная жизнь происходит сейчас. Только роль мальчика у нас теперь играет взрослый дяденька – Владас Дедонис. И мы попробуем взрослому человеку доказать, что сказка и волшебство существует», — анонсировала спектакль директор Ольга Смирнова.

Что сразу приятно удивило зрительскую аудиторию – поющие Дед Мороз (Сергей Терехов) и Снегурочка (Дарья Кальней). Некоторые зрители даже подумали, что им покажут мюзикл. Впрочем, и песен, и интересных диалогов в этот вечер хватало.

Сюжет был шутливым: мужчина встречает Деда Мороза и Снегурочку, и за то, что он не верит в сказку, они его туда и отправляют. Помогают в этом трехмерные декорации, которые каждый раз удачно складываются то в райские кущи, то в зимние просторы. В сказке кот летает под «небесами», лесные жители водят хороводы вокруг неведомых грибов, а вокруг и вовсе лес, словно из «Аватара». Главный герой, которого сыграл Владас Дедонис – рубаха-парень, то и дело отпускающий шуточки, от которых до слез смеется весь зал.

Как же в сказке без Бабы Яги! Ягурнита в исполнении актрисы Амурского театра драмы Елены Грачевой вышла бойкая, продвинутая: по скайпу с лешим общается и знает, как в каждой полезной вещи какую-нибудь гадость найти. Но главное – нашла секрет молодости, он в том, что можно собирать время у тех, кто его не ценит. А это пользователи соцсетей и всяческие прокрастинаторы.

Актеры были не только очень артистичными, но и находчивыми. К примеру, когда исчез звук у Дедониса, он отругал Бабу Ягу, почему она электричество в лес не провела. Но та оказалась не промах: не только в современных технологиях разобралась, но и трюк с омоложением провела.

Концерт был ярким. Каждый номер срывал крики «браво», одним из самых обласканных оказались «Динозаврики»: зал охнул, когда на сцену вышел тирекс и начал смешно пританцовывать. Новогодняя тематика также подчеркивалась. Даже девушки из уже полюбившегося номера «Бурлеск» в этот вечер были похожи на елочки в своих блестящих платьях с серебряной бахромой.

«Концерт очень хороший, праздничное настроение подарили, как будто в сказке побывали», — отметила Светлана Стащук.

«Необычно сделано все, я много лет хожу на староновогодний концерт, и каждый раз филармония делает все настолько новое, что идешь на концерт с замиранием сердца – какой будет сюрприз. Молодцы!» — отметила Валентина Стащук.

Были на концерте и китайские зрители. Аплодировали не меньше российских.

«Я пришла с русской подругой, живу в Благовещенске. Старый Новый год — необычный праздник, у нас в Китае такого нет. Концерт интересный, актеры яркие, смешные, певцы пели отлично, костюмы очень красивые, оформление сцены хорошее. Все быстро, весело было», — поделилась зрительница Цай Ин.

В концерте приняли участие женский коллектив Амурского камерного хора «Возрождение», шоу-балет «Максимум», «Амур-трио», солисты филармонии – заслуженные артисты Амурской области Борис Боровиков и Ирина Атакова, артисты Сергей Терехов, Ксения Атакова, Денис Лазин, Марина Горбачева, Елена Беляева и Альберт Хан, эстрадная студия «Феерия», театр танца «Дефи» и цирк «Ап!».

В этот вечер был и традиционный розыгрыш, зрителям дарили разные подарки. Главный приз – именное место № 19 в 15-м ряду – достался пенсионерке-хохотушке Лидии Ивановне Худяковой. Она сможет бесплатно посещать все мероприятия филармонии вплоть до следующего «староновогоднего» концерта. Лидия Худякова оказалась большим везунчиком.

«Я пенсионерка, дочка подарила билеты нам со сватьей, и мы вот выиграли. Впервые ли мне так везет? Нет, — рассмеялась счастливица. – Как-то я машину выиграла. Я очень позитивная, всех строю, со мной весело! Теперь будет еще веселее, ведь ходить буду еще и на все концерты!»

Концерты в старый Новый год – 10-летняя традиция для филармонии. Каждый раз артисты готовят сюрпризы для зрителей и новую тематику. Например, в 2019 году все спасали Деда Мороза от волшебника Огня, в 21018-м сказочный дед открыл аккаунт в соцсетях в программе «Год @, или #ДЕДМОРОЗLIVE», а в 2017-м пережил модную перезагрузку по примеру популярных телепроектов.

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