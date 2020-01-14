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14января
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сегодня, 14:15 0

Эксперт рассказал, когда лучше обновлять гаджеты

Эксперт рассказал, когда лучше обновлять гаджеты
Фото: Niek Verlaan с сайта Pixabay

Покупать новый смартфон во время новогодних распродажах лучше не стоит. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт Дмитрий Рябинин.

Смартфоны известных марок остаются в числе лидеров в рейтингах самых желанных приобретений (или подарков) для россиян. Новогодние скидки должны были помочь россиянам приблизить их желания: в предпраздничные и праздничные дни магазины существенно снижали цены на значительную часть модельного ряда.

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как купить смартфон с оптимальным соотношением цены и качества. По его мнению, в данном случае главное правило ‒ не спешить: практически любая новинка за год заметно теряет в стоимости, оставаясь при этом вполне актуальной.

«Если мы говорим об известных брендах, то через год совершенно точно у официальных продавцов появляются значительные скидки. На мой взгляд, покупка на вторичном рынке устройства годичной давности является оптимальным вариантом. В данном случае пользователь получает вполне актуальное устройство по существенно сниженной цене», ‒ считает Дмитрий Рябинин.

Он также отметил, что за последнее время срок замены смартфона на новый увеличился.

«Смартфоны зашли в определенный кризис. Они стали похожими друг на друга. Это привело к тому, что цикл реплейсмента, то есть замены старого смартфона на новый, растягивается рекордными темпами. На данный момент он приближается к трем годам. Очевидно, что люди не совсем понимают, зачем им менять смартфон каждый год или даже раз в два года», ‒ объяснил Дмитрий Рябинин.

В России наибольшей популярностью пользуются телефоны Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Эти смартфоны чаще всего покупают в качестве подарка близким людям.

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#жизнь #технологии

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