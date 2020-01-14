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Отток населения и борьба с грызунами: мэр Тынды обсудила с прессой ряд вопросов

Отток населения и борьба с грызунами: мэр Тынды обсудила с прессой ряд вопросов
Фото: администрация Тынды

13 января мэр Тынды ответила на вопросы тындинских журналистов и блогеров. Встреча состоялась на дискуссионной площадке «Вектор диалога». Марина Михайлова поздравила представители местных СМИ с профессиональным праздником – Днем российской печати.

За круглым столом собрались летописец БАМа Иван Шестак, известный в Амурской области публицист, корреспондент газеты «Профсоюзная жизнь» Геннадий Астахов, главный редактор интернет-газеты «БАМ» Надежда Требушевская, корреспондент газет «Гудок» и «Дальневосточная магистраль» Вера Григорьева, фотограф и корреспондент сайта «Наша Тында» Геннадий Глушков, спортивный журналист Лариса Шатревич, представители кабельного телеканала «Телекомпания Тында» и молодежной программы «Свободный полет».

В рамках встречи обсудили разные вопросы: проблемы оттока населения, дератизации, стерилизации бездомных животных, развития транспортной инфраструктуры, благоустройства.

Большие планы у руководства города по развитию спортивных объектов. Летом 2020 года Тында будет проводить Спартакиаду городов Амурской области. В рамках подготовки к этому событию планируется освоить 8 миллионов рублей на реконструкцию стадиона «БАМ», более 30 миллионов рублей из областного бюджета будет потрачено на реконструкцию стадиона школы № 7, которая получит самую современную площадку в Амурской области, оснащенную тренажерами для инвалидов, велодорожкой. Администрация Тынды намерена развивать пришкольные стадионы, которые должны стать центрами досуга и здорового образа жизни для жителей окрестных микрорайонов.

Запись встречи скоро будет доступна на YouTube канале «Телекомпания Тында», информирует пресс-служба администрации Тынды.

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