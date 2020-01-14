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14января
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сегодня, 14:06 1

В Счетной палате назвали масштабы воровства из федерального бюджета

В Счетной палате назвали масштабы воровства из федерального бюджета
Фото: pixabay.com

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 миллиарда. Об этом заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше», – сказал Кудрин. Он отметил, что примерно треть из общего объёма финансовых нарушений, выявленных за 2019 год, – это нарушения бухгалтерского учёта.

«Их исправляют по ходу проверок. Ещё треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», – сказал Кудрин.

По его словам, Счётная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.

«Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счётной палатой», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 триллиона рублей, отметив, что такого никогда не было. В декабре глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил приравнять хищение бюджетных средств к государственной измене, пишет RT.

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    17 минут назад

    явно космодром не посчитали

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