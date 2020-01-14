Амурчане могут нарисовать талисман Всероссийской переписи населения

В Амурской области стартовал конкурс на выбор талисмана будущей переписи населения. Автор лучшего изображения получит 60 тысяч рублей, а его работа станет лицом Всероссийской переписи населения 2020 года.

Работы принимаются до 10 февраля. Участвовать в конкурсе могут все граждане России, кому уже исполнилось 18 лет. Как сообщает Амурстат, талисманом переписи 2020 года может стать любой объект – человек, животное, растение, предмет. Например, талисманом предыдущей переписи был мальчик в футболке с эмблемой ВПН-2010.

«Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020», – говорится в условиях конкурса.

Работу победителя конкурса опубликуют на информационных материалах переписи, страницах Всероссийской переписи населения – 2020 в интернете, на телевидении, а также будут использовать при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Прием работ на конкурс продлится до 12 часов по московскому времени 10 февраля. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020, заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хэштегом #талисман_перепись.

При этом инстаграм-аккаунт участника конкурса должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ.

Победителя определят в два этапа: общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 и выбором жюри, в которое войдут профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, издательского дома «Комсомольская правда», а также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив «лайк» лучшему образу. Число «лайков» равно числу набранных баллов. По итогам голосования составят шорт-лист работ, набравших наибольшее количество баллов.

На втором этапе оцениваются проекты из шорт-листа. Каждый член жюри выставит определенное число баллов лучшим работам. После подсчета баллов будет определен победитель, создавший лучший образ талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Итоги конкурса опубликуют не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на электронную почту talisman@strana2020.ru. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).