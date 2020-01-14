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14января
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сегодня, 13:23 2

Бригаде строителей не заплатили за работы по реконструкции ДК железнодорожников в Свободном

Бригаде строителей не заплатили за работы по реконструкции ДК железнодорожников в Свободном
Фото: Александр Половнев

В редакцию Амур.инфо обратился предприниматель Александр Половнев. Он сообщил, что его бригада работала в качестве субподрядчиков над реконструкцией потолка в ДК железнодорожников в Свободном. Свою часть работ строители завершили в 2019 году. Однако деньги от подрядчика в полном объеме предприниматель не получил.

Как сообщало Амур.инфо, ранее учреждение культуры принадлежало РЖД, его собирались закрыть. За ДК вступились жители Свободного и депутаты областного законодательного собрания. В итоге дом культуры передали городу в феврале 2016 года. При этом строение нуждалось в ремонте. На реконструкцию были предусмотрены средства – около 230 миллионов из федерального и областного бюджетов.

Аукцион на проведение общестроительных работ в доме культуры выиграла благовещенская компания «Системы и сети».

Бригада предпринимателя Александра Половнева, судя по по приложению к договору подряда, выполнила работы на сумму, превышающую 1 миллион рублей. Строители выполняли демонтаж старого потолка и шахт вентиляции над зрительным залом, монтаж профлиста, монтаж гидроизоляции и другие виды работ.

По словам Александра Половнева, работы были выполнены и приняты. В качестве аванса предпринимателю компания-подрядчик перечислила 450 тысяч рублей, а оставшиеся средства субподрядчик так и не получил.

Бизнесмен собирается обращаться в прокуратуру. Денег ждут и рабочие, которые работали на объекте – всего 11 человек.

В компании «Системы и сети» к моменту публикации материала не прокомментировали ситуацию. Между тем, в Свободненской городской прокуратуре началась проверка по данной информации.

В администрации Свободного пояснили, что реконструкция дома культуры еще продолжается. По контракту срок окончания работ – 30 июня 2020 года. Бюджетные средства подрядчику – компании «Системы и сети» – приходят после подписания акта выполнения работ.

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#строительство #финансы

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    4 минуты назад

    Свободному повезло с приходом эффективного управленца, после его прихода не работают водоразборные колонки- которые работали в 90е и нищие для городского бюджета двухтысячные.

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