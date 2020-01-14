В Белогорске оценили эффективность исполнения муниципальных программ

Фото: администрация Белогорска

В отделе экономического развития и инвестиций администрации Белогорска подвели итоги 2019 года. 10 муниципальных программ в 2019 году были исполнены на 100 %.

Речь идет о финансировании мероприятий, направленных на создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства, территории опережающего развития. Также полностью освоены средства, выделенные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, меры адресной поддержки отдельных категорий граждан, обеспечение доступным и качественным жильем населения, формирование современной городской среды, развитие физической культуры и спорта на территории города, обеспечение безопасности населения.

«В течение года специалистами проводился мониторинг исполнения 18 муниципальных программ, – рассказала начальник отдела экономического развития и инвестиций Ольга Петровская. – Отмечена положительная динамика за последние несколько лет. Так, средний годовой процент исполнения программ в 2019 году составил 99 %. Это на 0,7 % выше, чем в 2018 году. Для сравнения, в 2017 году этот показатель составил 87,2 %, в 2016 году – 80 %».

Помимо муниципальных программ, Белогорск в 2019 году участвовал в 5 госпрограммах федерального уровня и в 11 программах областного уровня – в сфере развития малого бизнеса, физической культуры и спорта, культуры, образования, социальной защиты, развития транспортной системы, улучшения жилищных условий жителей города, модернизации жилищно-коммунального комплекса, в сфере повышения безопасности населения.

Всего на реализацию программных мероприятий Белогорска направлены средства вышестоящих бюджетов в сумме более 1 миллиарда рублей, что на 15,3 % больше по сравнению с 2018 годом. Объем финансирования из местного бюджета на исполнение программ составил более 770 миллионов рублей. Таким образом, на 1 рубль средств местного бюджета привлечено 1,4 рубля средств бюджетов вышестоящих уровней (в 2018 году – 1,1 рубля), информирует пресс-служба администрации Белогорска.