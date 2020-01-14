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14января
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сегодня, 13:22 0

Пункт пропуска в Благовещенске приостановит работу на 3 дня

Пункт пропуска в Благовещенске приостановит работу на 3 дня
Фото: instagram.com/portamurasso

С 24 по 26 января пункт пропуска Благовещенской таможни приостановит работу. Это связано с празднованием китайского Нового года.

Об этом сообщает ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» в своем инстаграм-аккаунте. «(...)В связи с традиционным китайским праздником Новым годом – Праздником весны пассажирское направление пунктов пропуска "Благовещенск" и "Хэйхэ" не будет работать с 24 по 26 января 2020 года. С 27 января пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме», – говорится в публикации.

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#Новый год #таможня

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