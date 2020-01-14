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14января
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сегодня, 13:20 0

Полномочия по ветеринарному надзору в Приамурье переданы местному Россельхознадзору

Полномочия по ветеринарному надзору в Приамурье переданы местному Россельхознадзору
Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией на территории Приамурья, осуществляет только управление Россельхознадзора по Амурской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее полномочия по проведению таких проверок имели также инспекторы регионального управления ветеринарии, однако в связи с изменением законодательства такого права у них больше нет.

На сегодняшний день в Приамурье управлению Россельхознадзора по Амурской области поднадзорны более 2,3 тысячи объектов – предприятий, осуществляющих деятельность по производству мясной, рыбной, молочной продукции, разведению или убою скота, более 20 тысяч площадок – объектов, сооружений, зданий или участков местности, где хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность.

На этих предприятиях и площадках инспекторы будут проверять соблюдение технических регламентов, а также требований законодательства РФ в области ветеринарии.

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#жизнь

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