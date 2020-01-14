В Чигирях, где грузовик выбил теплотрассу, восстановили тепло- и водоснабжение

Фото: Администрация Благовещенского района

«Завершены работы по прокладке временной сети тепло- и водоснабжения на участке по улице Новой. Совместно с органами местного самоуправления и предприятием "Жилкомэнерго" проводятся мероприятия по оценке работоспособности получивших повреждения металлических конструкций. К мероприятиям по восстановлению системы тепло- и водоснабжения планируется приступить в ближайшее время», – пояснили в администрации Благовещенского района.