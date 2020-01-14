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В Чигирях, где грузовик выбил теплотрассу, восстановили тепло- и водоснабжение

В Чигирях, где грузовик выбил теплотрассу, восстановили тепло- и водоснабжение
Фото: Администрация Благовещенского района

В Чигирях ликвидировали последствия коммунальной аварии, в результате которой без воды и тепла остались около 400 человек. Как писало Амур.инфо, вечером 13 января на улице Новой грузовик протаранил и демонтировал трубу. В ночь на 14 января потребителей подключили к теплу и воде.

«Завершены работы по прокладке временной сети тепло- и водоснабжения на участке по улице Новой. Совместно с органами местного самоуправления и предприятием "Жилкомэнерго" проводятся мероприятия по оценке работоспособности получивших повреждения металлических конструкций. К мероприятиям по восстановлению системы тепло- и водоснабжения планируется приступить в ближайшее время», – пояснили в администрации Благовещенского района.

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#ЖКХ

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